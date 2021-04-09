Son dakika haberleri! Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü

Son dakika haberleri... Artvin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Artvin'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Başarılarla dolu köklü geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Doruk, "Yasalarımızın vermiş olduğu yetki ve görev itibariyle devletimiz içinde önemli bir yere haiz olan Emniyet Teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği yolunda üstüne düşen her görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Doruk, görevi başında olan teşkilat mensuplarına başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu