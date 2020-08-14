Son dakika haberleri! Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:32
Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün 2 futbolcusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde futbolcularının sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA