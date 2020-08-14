Son dakika haberleri! Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün 2 futbolcusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde futbolcularının sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA