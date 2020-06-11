Son dakika haberleri: Tokat'ta 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Son dakika güncel haberi: Tokat'tın Almus ilçesinde 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
11.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:17
Tokat'tın Almus ilçesinde 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada N.S'nin kullandığı aracı durdurdu.
Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 264 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
N.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA