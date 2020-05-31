Son dakika haberleri... Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı
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Son dakika haberleri... Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı

Son dakika güncel haberi... Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı Diyarbakır'da özel bir firmaya ait olduğu değerlendirilen kamyonlar, tarım arazisine kimyasal atık dökerken vatandaşların ihbarı ile suçüstü yakalandı.

31.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:51

Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir firmaya ait olduğu değerlendirilen kamyonlar, tarım arazisine kimyasal atık dökerken vatandaşların ihbarı ile suçüstü yakalandı. Bağlar Belediyesi, geniş bir alanı kapsayan atıklarla ilgili olarak hakkında yasal işlem başlattı.

Diyarbakır'da Mardin yolu ile Şanlıurfa yolunun kesiştiği bölgedeki geniş tarım arazilerine kimyasal atık döken özel bir firmaya ait olduğu değerlendirilen kamyonlar suçüstü yakalandı. Olay, Kamışlı Bulvarı ile Pirinç mevkisine kadar uzanan bölgede yer alan ve binlerce tarım ürününün ekili olduğu alanda meydana geldi.

Vatandaş ihbar etti, belediye müdahale etti

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı. Daha sonra belediye tarafından ilgili firma ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılarak bu durum ayrıca emniyet güçlerine bildirildi. Belediye ekipleri şu ana kadar kamyon ve tankerlerle yaklaşık 5 ton kimyasal atık döküldüğünü tespit etti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayı öğrendikten sonra müdahale ettiklerini belirterek gerekli yasal sürecin başlatıldığını söyledi. Beyoğlu, "Kabul edilemez bir olay. Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemidir, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Tarım arazisine kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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