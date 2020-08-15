Son dakika haberleri: Somali'de Eş-Şebab'ın rehin aldığı 33 çocuk kurtarıldı Son dakika haberleri: Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın rehin aldığı 33 çocuğu kurtardı.

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın rehin aldığı 33 çocuğu kurtardı.

Somali ordu radyosundan yapılan açıklamada, ordunun, Aşağı Şebelle bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda örgütün rehin aldığı 33 çocuğun kurtarıldığı, 4 Eş-Şebab üyesinin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Somali Hükümeti Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü Eş-Şebab, çocukların beyinlerini yıkamak için zorla ailelerinden aldı ve ordunun bölgeye operasyon düzenlemesiyle çocuklar serbest bırakıldı." dedi.

Ülkede 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Somali ordusu ise son birkaç aydır Aşağı Şebelle, Mudug, Bakol ve Gedo vilayetlerinde terör örgütünün kontrolündeki bazı yerleşimleri terörden arındırdı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA