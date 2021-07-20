Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
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Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı

Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu. Cemaatin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, namaz kıldığı görüldü. 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 10 bin kişilik Selimiye Camii'nin içi, sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Bazı kişiler, yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusu ve bahçesinde kıldı. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazının ardından kılınan namazdan sonra bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu. Cemaatin namaz sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi. 


Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı
Son dakika haberleri: Selimiye Camii'nde sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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