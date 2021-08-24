Son dakika haberleri... Selahaddin Eyyubi'nin hayatı dizi oluyor
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Son dakika haberleri... Selahaddin Eyyubi'nin hayatı dizi oluyor

Son dakika haberleri... Selahaddin Eyyubi'nin hayatı dizi oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Haçlı seferlerine karşı duran ve İslam birliğini kurmayı amaçlayan İslam dünyasının önemli kahramanlarından Selahaddin Eyyubi'nin hayatı Türkiye-Pakistan ortak yapımıyla dizi oluyor.

Haçlı seferlerine karşı duran ve İslam birliğini kurmayı amaçlayan İslam dünyasının önemli kahramanlarından Selahaddin Eyyubi'nin hayatı Türkiye-Pakistan ortak yapımıyla dizi oluyor.

Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtaran İslam dünyasının önemli kahramanlarından olan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi Türkiye-Pakistan ortak yapımı olarak ekranlara geliyor. Akli Film ve Ansari Shah Film tarafından gerçekleştirilecek projede Türkiye'den ve Pakistan'dan oyuncular yer alacak.

Türkiye-Pakistan ortak yapımı olarak gerçekleşecek dizi projesinin imza töreni İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Düzenlenen törende Dr. Kashif Ansari, Dr. Syed Junaid Ali Shah ve Emre Konuk açılış konuşması yaptı. Projenin Türkiye ve İslam dünyası için büyük bir kültürel ve tarihi kazanım olduğunu dile getiren Akli Film'in kurucusu Emre Konuk, "Bu ortaklıkla birlikte, Selahaddin Eyyubi dizisini hayata geçireceğiz. Selahaddin Eyyubi hakkında hemen hemen her dilde çok fazla akademik ve edebi metinler yazıldı. Kudüs bizim gönlümüzün goncasıdır. Kudüs'ün İslam dünyası için olan önemini sanatla tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Konuk, "Geçmişi geleceğimize kılavuz yapmak için yola çıkıyoruz. Bir hayali gerçekleştireceğimiz için şükrediyorum. Bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Son dakika haberleri... Selahaddin Eyyubi'nin hayatı dizi oluyor
Son dakika haberleri... Selahaddin Eyyubi'nin hayatı dizi oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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