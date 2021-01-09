Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
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Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı

09.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:47
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı

Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladıSURİYE'de savaştan kaçarak Düzce'ye yerleşen 5 kardeş, iş insanlarının desteğiyle atölye kurup kimya, petrokimya, gıda ve ilaç fabrikalarında kullanılan dev kazanlar üretip ihracata başladı.

Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı

SURİYE'de savaştan kaçarak Düzce'ye yerleşen 5 kardeş, iş insanlarının desteğiyle atölye kurup kimya, petrokimya, gıda ve ilaç fabrikalarında kullanılan dev kazanlar üretip ihracata başladı. Kardeşler, Suriye'deki işlerini Türkiye'de sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Suriyeli Nawzat Al Abdullah, Naz Al Abdullah, Esmat Al Abdullah, Mohamad Al Abdullah ve Nyazy Al Abdullah kardeşler 25 kişiden oluşan aileleriyle birlikte 5 yıl önce savaştan kaçarak, önce Gaziantep'e, ardından ise Düzce'ye geldi. Düzce'ye ilk geldikleri 2 yıl işsiz olan ve maddi sıkıntı çeken 5 kardeş, baba meslekleri olan dev kazan üretimi yapmak için harekete geçti. Düzce'de iş insanlarıyla görüşen kardeşlere 5 ortaklı şirket kuruldu, ardından Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri tutuldu. Al Abdullah kardeşler atölyede kimya, petrokimya, gıda ve ilaç fabrikalarında kullanılmak için dev kazan üretimine başladı. Al Abdullah kardeşlere ilk malzemeleri de yine Düzceli iş insanları tarafından karşılıksız verildi. 3 yıldır dev kazanları üreten 5 kardeş, 4 Orta Doğu ülkesine ihracata başladı.

'BİZİM İÇİN EN İYİ YER TÜRKİYE OLDU'

Yaşadıkları süreci anlatan Nawzat Al Abdullah, "Biz bu mesleği yapıyorduk. Savaş başlayınca Türkiye'ye geldik. 5 yıldan beri buradayız. Kimya, gıda, ilaç, petrokimya için imalat yapıyoruz. Suriye'de bulunan firmamızda 20 kişi çalışıyordu. Burada sadece 5 kişiyiz. Talep var. Dışarıdan bizim müşterilerimiz bizi arıyorlar. Bu yüzden ihracata da başladık. İnşallah daha iyi olacak. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz. Ticaret Odası, Sanatkarlar Odası ve Türk firmalar bize çok yardım etti. Bence bizim için en iyi yer Türkiye oldu. Geçen sene ihracat yapmaya başladık. 4 ülkeye iş gönderdik. İnşallah bu şekilde devamı gelir" dedi.

Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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