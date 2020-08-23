Son dakika haberleri | Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
Son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
23.08.2020 03:41 | Son Güncelleme: 23.08.2020 04:11
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Nazilli yönüne giden Bilal Çamçı (58) yönetimindeki 09 RU 434 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Araçtaki Murat Çabuk (43) olay yerinde, Bilal Çamcı ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA