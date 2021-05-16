Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Müslüm Karadeniz'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında Karadeniz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Karadeniz'in cenazesi, buradaki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan