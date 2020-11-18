Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

18.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:55
Son dakika haberleri | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen R.O.B. isimli şahsı 50 adet ecstasy hap ile birlikte yakaladı. Polis olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle R.K.'yi de Kışla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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