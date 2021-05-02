Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' isimli savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' isimli savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 

Marmara Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sularında Çanakkale önlerinde oldu.Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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