Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1...

Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteliği taşıyan tüm iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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