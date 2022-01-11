Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1...

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteliği taşıyan tüm iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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