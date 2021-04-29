Son dakika haber! Polonya'da polis üzerine kırık cam şişeyle yürüyen saldırgana ateş etti
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Son dakika haber! Polonya'da polis üzerine kırık cam şişeyle yürüyen saldırgana ateş etti

İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Polonya'da polis, kendisine kırık cam şişeyle saldırmaya çalışan bir kişiyi bacağından vurdu.

Polonya'da polis, kendisine kırık cam şişeyle saldırmaya çalışan bir kişiyi bacağından vurdu.

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Konstancin-Jeziorna kasabasında meydana gelen olay benzin istasyonuna gelen bir şahsın agresif davranışlar sergilemesiyle başladı. Çevredekiler şahsın kendilerine küfürler yağdırıp, istasyondaki eşyaları tekmelemesi üzerine polis çağırdı. Olay yerine intikal eden polisin gözaltına almak istediği şahıs elinde tuttuğu şişeyi kırarak polislere saldırmaya çalıştı. Polis, saldırganı durdurmak için göz yaşartıcı gaz sıktı ancak polisin bu hamlesi adamı durdurmaya yetmedi. Şahıs elinde kırık şişeyle küfür ederek polislerin üzerine yürümeye devam ederken, polislerden saldırgana yakın olanı silahını doğrulttuğu şahıstan elindekini atıp yere yatmasını istedi. Bu çağrısının da sonuçsuz kaldığını gören polis memuru, bu kez havaya iki el ateş açtı. Uyarı ateşine rağmen saldırganın üzerine geldiğini gören polis memuru üçüncü kez açtığı ateşle saldırganı bacağından vurdu. Çevredeki vatandaşların kaydettiği o anlarda agresif şahıs yere düşüp çığlık atarken, şahsa ilk müdahaleyi yine onu vuran polis memuru yaptı.

Saldırgan olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan inceleme neticesinde şahsın saldırı, soygun ve araba hırsızlığından sabıkalı olduğu ve halen arandığı ortaya çıktı. Varşova Emniyet Müdürlüğü, hastanede yapılan muayenede saldırganın bulaşıcı hastalık taşıdığının belirlendiğini, bu sebeple onu vuran polisin de hastanede müşahede altına alındığını bildirdi. Emniyet, söz konusu hastalığın ne olduğu konusunda ise bilgi vermedi. - VARŞOVA

Son dakika haber! Polonya'da polis üzerine kırık cam şişeyle yürüyen saldırgana ateş etti
Son dakika haber! Polonya'da polis üzerine kırık cam şişeyle yürüyen saldırgana ateş etti
Son dakika haber! Polonya'da polis üzerine kırık cam şişeyle yürüyen saldırgana ateş etti
Son dakika haber! Polonya'da polis üzerine kırık cam şişeyle yürüyen saldırgana ateş etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN

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