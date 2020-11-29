Son dakika haberleri! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
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Son dakika haberleri! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

29.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:36
Son dakika haberleri! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden 'eş değiştirme' ilanı verilmesi ve "Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz" paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Son dakika haberleri! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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