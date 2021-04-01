Son dakika haberleri! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Son dakika haberler: TOKAT'ın Erbaa ilçesinde park halindeki otomobilin, motor kısmında yangın çıktı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde park halindeki otomobilin, motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, ilçe merkezindeki Gazi Bulvarı üzerinde park halinde bulunan ve Atacan Şahin'e ait 60 AS 930 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Kısa sürede otomobilden alevlerin büyüdüğünü görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR