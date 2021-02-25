Son dakika haberleri... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyeleri, yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram üyeleri yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırdı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Maiduguri-Damaturu kara yolunda yolcu otobüsüne saldırdı.

Teröristler, otobüsten çok sayıda yolcuyu indirerek Sambisa ormanına kaçırdı.

Hükümet yetkilileri, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya ordusu, 23 Şubat'ta Boko Haram'ın kontrolündeki bölgeyi kurtarmasının ardından teröristler yeniden saldırılar düzenlemeye başladı.

Boko Haram'ın aynı gün Borno eyaletinin Maiduguri bölgesinde düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu