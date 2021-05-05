Son dakika haberleri | Nijerya'da artan kadına karşı cinsel taciz ve tecavüzlere karşı protesto düzenlendi
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Son dakika haberleri | Nijerya'da artan kadına karşı cinsel taciz ve tecavüzlere karşı protesto düzenlendi

Son dakika haberleri | Nijerya'da artan kadına karşı cinsel taciz ve tecavüzlere karşı protesto düzenlendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son zamanda kadına karşı arttığı belirtilen cinsel taciz ve tecavüz vakaları protesto edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son zamanda kadına karşı arttığı belirtilen cinsel taciz ve tecavüz vakaları protesto edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Akwa İbom eyaletinde bir kadını taciz edilip öldürülmesinin ardından ülke genelinde kadına karşı artan cinsel taciz ve tecavüzlere karşı protesto düzenledi.

Eyalette bir araya gelen yaklaşık iki bin kadının "Kadın için adalet", "Kadına şiddet bir suçtur", "Tecavüze hayır" yazılı pankartlar taşıdığı gösteride, hükümetten artan tecavüzlere karşı önlem alması ve failleri yakalayıp cezalandırması istendi.

Yürüyüşe katılan Akwa İbom Eyaleti Kadın ve Sosyal Refah Dr. İni Adiakpan, yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin cinsel taciz ve tecavüz karşı mücadelede çaba gösterdiğini belirtti.

Adiakpan, eyalette öldürülen kadın için adaletin yerine bulacağını ifade etti.

Ülke genelinde tecavüz vakalarına karşı olağanüstü hal ilan edilmişti

Nijerya hükümeti, artan tecavüz ve cinsel taciz vakalarına karşı ülkenin 36 eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Federal hükümet ayrıca eyalet valilerine de çağrı yaparak faillerin yakalanarak cezalandırılmasını talep etmişti.

Polisin açıkladığı verilere göre geçen yıl ülke genelinde 3 bin 600'den fazla tecavüz vakası tespit edildi.

Aktivistler ise sosyal medya platformları ve gösterilerle tecavüz ve cinsel taciz olaylarına karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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