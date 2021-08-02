Son dakika haberleri: Myanmar'da askeri yönetim, "geçici hükümet görüntüsü vererek meşruiyet aramakla" eleştiriliyor

Son dakika haberleri... Myanmar'da darbenin ardından askeri hükümet karşıtı milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) İnsan Hakları Bakanı Aung Myo Min, askeri yönetimi "geçici hükümet görüntüsü vererek meşruiyet arayışına girmekle" suçladı.

Myanmar'da darbenin ardından askeri hükümet karşıtı milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) İnsan Hakları Bakanı Aung Myo Min, askeri yönetimi "geçici hükümet görüntüsü vererek meşruiyet arayışına girmekle" suçladı.

Min, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, darbeyle ülke idaresini devralan askeri konseyin yönetimlerini meşrulaştırma girişimlerini eleştirdi.

Paylaşımda, Min, "Askeri konseyden geçici hükümete geçiş, (cuntacıların) hükümet olduklarını kanıtlamak için uluslararası bir diplomatik savaşa hazırlandıklarının bir yansımasıdır ancak ordunun halk tarafından seçilmediği gerçeği inkar edilemez." ifadesini kullandı.

Myanmar'da geçici hükümet kuruldu

Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC), dün, Myanmar'da geçici bir hükümet kurulduğunu bildirmişti.

Yeni hükümete 1 Şubat'ta askeri darbe ile idareye el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in başbakanlık edeceği belirtilmişti.

SAC emrine göre, ülkedeki olağanüstü halin 2023 yılına kadar sürmesi ve geçici hükümetin genel seçimler yapılana kadar iktidarda kalması bekleniyor.

Hlaing, dünkü televizyon konuşmasında askeri makamların, "olağanüstü hal hükümlerini Ağustos 2023'e kadar yerine getireceğini" belirtmiş ve "Myanmar'daki ASEAN özel elçisi ile diyalog da dahil olmak üzere ASEAN'la iş birliği için çalışmaya hazır olduğunu" ifade etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 939 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın