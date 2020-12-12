Son dakika haberleri... Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor

ANTALYA'da, Türkiye ve Avrupa muay thai şampiyonluğu kazandıktan sonra pandemi sürecinde spor salonlarında faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Batman'da yaşayan ailesinin yanına yerleşen Ahmet Ertekin (20), inşaat işlerinde çalışarak askerlik harçlığını kazanıyor. İnşaatlarda çimento çuvalı ile jimnastik yapıp, balyozla taş kırarak formunu koruyan milli sporcu, askerden gelince dünya şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.

Antalya'da oturan Ahmet Ertekin, lise döneminde arkadaşından yediği dayak sonrası 4 yıl önce kendisini koruma amacıyla muay thai sporuna başladı. Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Ahmet Ertekin, 2 yıl önce katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. Ailesinin Batman'a taşınma kararı alması üzerine Ahmet Ertekin, okuldan mezun olduktan sonra spor hayatında başarılı olmak için Antalya'da kalmayı tercih etti. Antrenman yaptığı salonda yaşayan, zaman zaman aile büyüklerinin evine giden Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık, kuryelik gibi işlerde çalıştı.

İŞSİZ KALSA DA HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİBaşarılı sporcu olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası'nda şampiyonluk kazandı. Geçimini sağlayabilmek için bulduğu her işte çalışarak para kazanmaya çabalayan Ahmet Ertekin, işsiz kaldığı dönemlerde spor sevgisinden vazgeçmedi. İşsiz olmasına rağmen gelecekte başarı kazanarak hayallerine ulaşmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, pandemi nedeniyle spor salonlarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle memleketi Batman'a gitti.ÇİMENTO ÇUVALI KALDIRIP, BALYOZLA TAŞ KIRIYORBatman'da inşaat işlerinde çalışan Ertekin, formunu korumak için antrenmanlara da devam etti. Ailesine ekonomik katkı sağlamak ve harçlığını çıkarmak için bahçe duvarı örme gibi inşaat işlerinde çalışan Ertekin, mesaisinde de spor yapmaya devam etti. Çimento çuvalı taşırken jimnastik hareketleri yapan, balyozla taş kıran Ahmet Ertekin, çalışma ortamındaki zorlukları spor yaparak eğlenceli hale dönüştürdü. Ahmet Ertekin, mesai saati dışında da evinin yakınındaki boş alanlarda koşup, taşlarla ağırlık kaldırarak formunu korumaya çalışıyor.HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUPandemi sürecinde spor müsabakalarına verilen arada askerlik görevini yerine getirmeyi planlayan Ahmet Ertekin, inşaat işlerinden kazandığı parayla asker harçlığını çıkarmak için yoğun tempoyla mesaiye devam ediyor. Milli sporcu inşaat işlerinde çalışıp, hem spor yapıyor hem de para kazanıp, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi sürecinden dolayı Batman'daki ailesinin yanına gitmeye karar verdiğini anlatan milli sporcu Ahmet Ertekin, "Askere gidip vatani görevimi yerine getirmeyi istiyorum. Babamın mesleği olan duvar örme ve inşaat işlerinde çalışarak zamanımı geçiriyorum. Asker harçlığımı çıkarıp, aileme katkı sağlıyorum. Yaptığım sporla bağdaşan bir iş. Çalışırken spor yapıyorum. Askerde de sporuma devam etmek istiyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM