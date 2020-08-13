Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Azerbaycan yalnız değil"
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Azerbaycan yalnız değil"

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisi potansiyelinden yararlanmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri-teknik iş birliği alanında da Azerbaycan'ın bir numaralı ortağı olacağına inandığını söyledi.

13.08.2020 21:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:46

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisi potansiyelinden yararlanmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri-teknik iş birliği alanında da Azerbaycan'ın bir numaralı ortağı olacağına inandığını söyledi.

Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ortak tatbikatın iki ülke arasındaki birlik ve kardeşliği bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İki ülkenin her yıl 10'un üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirdiğine işaret eden Aliyev, "Bu tatbikatlar sıradan durumdur. Dolayısıyla burada herhangi bir olağanüstü durum aramaya gerek yok. Tatbikatların bazı ülkelerde endişe konusu olduğunu görüyoruz ama bunun için bir sebep yok. Bu, Türkiye-Azerbaycan birlik ve kardeşliğinin bir başka tezahürüdür." dedi.

Aliyev, her alanda olduğu gibi iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de hızla geliştiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu anda çok güçlü bir savunma sanayisi potansiyeline sahip olduğu bir sır değil ve biz bu potansiyelden yararlanıyoruz. Türkiye'nin bugün en modern silahlar ve askeri teçhizat üretmesi bizi sevindiriyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu fırsatlardan yararlanmaya devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri-teknik iş birliği alanında da bir numaralı ortağımız olacağına inanıyorum."

Bir ay önce Ermenistan'ın yaptığı saldırı sonrasında Azerbaycan'a ilk ve tam destek veren ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Aliyev, bu destekten moral bulduklarını dile getirdi.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatlarının gelecekte de devam edeceğini ve daha sıkı aralıklarla yapılacağını dile getirerek, buna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"İş birliği, bugün değil her zaman var olmuştur"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk halkının kalbinin Azerbaycan'la attığını söyledi.

Ermenistan'ın saldırısının başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla Türk halkı tarafından nefretle kınandığının altını çizen Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir ananın iki evladı olduğunu, burada kendilerini vatanlarında hissettiklerini ifade etti.

Akar, bunların uygulamaya konulması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki iş birliği, bugün değil her zaman var olmuştur. 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak Türkiye ile ilişkiler gelişirken, ordularımız arasındaki ilişkiler gelişmeye başladı. Askeri çerçeve anlaşmalarımız, askeri eğitim alanında iş birliği anlaşmalarımız, savunma sanayi alanında iş birliğimiz var. 2010'da imzalanan stratejik iş birliği anlaşmamız var.

Dolayısıyla bu anlaşmalar çerçevesinde buraya gelmek, gitmek, birlikte olmamız, yememiz, içmemiz, ortak tatbikatlar yapmamız son derece doğaldır. Ülkelerimizin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

"Azerbaycan yalnız değil"

Tatbikatların teorinin pratiğe döküldüğü laboratuvar gibi olduğunu vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bunun bir örneğini gördük. Büyük bir aşk ve tutku, yüksek bir ruh hali gördük. Herkesin gözleri ışıldıyordu ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Tatbikatların bitmesini değil sadece bir aşamasını izledik. Tatbikatlar, askeri eğitim sürekli bir süreçtir. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalar devam ediyor."

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmakla Türk halkının Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün de dediği gibi Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Gerçekten de bu bir millet olduğumuzun doğal sonucudur. Azerbaycan yalnız değil, bunu herkes bilsin. Biz birlikteyiz, biriz, bir milletiz. Barış ve istikrardan yanayız.

Sadece ülkelerimizin değil tüm Kafkasya'nın, bölgenin barış ve huzur içerisinde olmasından yanayız. Diğer taraftan hak ve çıkarlarımızın çiğnenmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunların korunması için ne gerekirse yapacağımızı herkesin bilmesini isteriz."

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.

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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Azerbaycan yalnız değil'

Kaynak: AA

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