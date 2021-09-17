Son dakika haberi! Midesindeki kokain dolu kapsül patlayan Ekvadorlu kurye İstanbul Havalimanı'nda öldü

Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor (45), geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'ten ülkesi Ekvador'a aktarmalı gitmek üzere saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.00'daki bağlantı uçuşu için transit alandan dış hatlar giden yolcu katına geçen Loor, burada fenalaştı. İddiaya göre içerisine kokain yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Fenalaşan ve bilincini kaybeden Loor, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vuran Loor'a ilk müdahaleyi olay yerinde polisler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan uyuşturucu kuryesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKTI