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Son dakika haberi! Midesindeki kokain dolu kapsül patlayan Ekvadorlu kurye İstanbul Havalimanı'nda öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Midesindeki kokain dolu kapsül patlayan Ekvadorlu kurye İstanbul Havalimanı'nda öldü

Son dakika gündem haberi: İÇERİSİNDE kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı.

İÇERİSİNDE kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden kurye, yere düşerek başını alana çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ekvadorlu kuryenin midesinden 400 gram kokain çıktı. O anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor (45), geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'ten ülkesi Ekvador'a aktarmalı gitmek üzere saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.00'daki bağlantı uçuşu için transit alandan dış hatlar giden yolcu katına geçen Loor, burada fenalaştı.  İddiaya göre içerisine kokain yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Fenalaşan ve bilincini kaybeden Loor, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vuran Loor'a ilk müdahaleyi olay yerinde polisler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan uyuşturucu kuryesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un iki kez yere düştüğü ve kanlar içinde kaldığı o anlar terminaldeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Loor'un ilk yere düşmesinde ağzından kan geldiği ve bir müddet sonra ayağa kalkarak tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir müddet terminalde yürüyen kuryenin ikinci kez düştüğü anlarda ise önce ayakta durmakta güçlük çektiği ve ardından da yere düştüğü görülüyor. Hemen sedyeye alınan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen uyuşturucu kuryesi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ise toplamda 400 gram kokain maddesi çıkarıldı.


- İstanbul
Son dakika haberi! Midesindeki kokain dolu kapsül patlayan Ekvadorlu kurye İstanbul Havalimanı'nda öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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