Son dakika haberleri! Metro Fast çözümünü kullanan mağaza sayısı 20'ye yükseldi
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Son dakika haberleri! Metro Fast çözümünü kullanan mağaza sayısı 20'ye yükseldi

Son dakika haberleri! Metro Fast çözümünü kullanan mağaza sayısı 20'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Metro Türkiye, dijitalleşme yolunda sunduğu yeni çözümü Metro Fast'i mağazalarında yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Metro Türkiye, dijitalleşme yolunda sunduğu yeni çözümü Metro Fast'i mağazalarında yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, özellikle salgınla birlikte tüketiciler için önemi artan hızlı, kolay ve temassız alışveriş beklentisine uygun olarak geçen yıl 6 mağazada kullanıma sunulan Metro Fast çözümü, 14 mağazada daha hayata geçirildi. Metro Türkiye'nin bu çözümü kullanan mağaza sayısı 20'ye yükseldi. Yıl sonuna kadar da tüm mağazalarda açılması hedefleniyor.

Metro Fast çözümünün kullanıldığı Metro Türkiye mağazaları arasında; İstanbul'da Bayrampaşa, Büyükçekmece, Güneşli, Kağıthane, Kozyatağı, Merter, Pendik, Ümraniye; Ankara'da Batıkent, Etlik, Mamak; İzmir'de Gaziemir; Bursa'da Nilüfer; Muğla'da Bodrum ve Eskişehir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep yer alıyor.

Metro Fast çözümü müşteriler tarafından da ilgi görüyor. Metro Fast, hizmete sunulduğu Metro Türkiye mağazalarında yaklaşık 1,5 yılda 100 bine yakın kişi tarafından kullanıldı. İlk kez kullanan her iki kişiden biri de bu çözümü bir kez daha tercih ediyor. Bu yeni çözüm ile müşteriler, Metro Fast mobil uygulamasını telefonlarına indiriyor ve alışveriş sırasında satın alacakları ürünlerin barkodlarını bu uygulama ile okutarak alışveriş arabalarına ekliyor. Tüm ürünleri aldıktan sonra alışveriş arabalarını elektronik kontrol noktası adı verilen bölüme yerleştirerek, ürünlerin doğrulamasını makine öğrenmesi sayesinde saniyeler içinde sağlıyor ve ürünleri kasa bandından geçirmeden ödeme noktasına ulaşabiliyor. Ödeme işlemini de yapan müşteriler, alışverişlerini hızlı, kolay ve temassız bir şekilde tamamlayabiliyor. Müşteriler ayrıca Metro Fast uygulaması sayesinde alışveriş toplam tutarını kasaya gelmeden görüp kontrol edebilecekleri gibi alışverişleri boyunca kendilerine sunulan özel fiyatları da takip edebiliyor.

"Metro Fast'i bu yıl tüm mağazalarımızda uygulamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, modern tüketicinin, zamandan tasarruf edeceği ve en verimli şekilde hizmet alabileceği bir yöntem arayışında olduğunu belirterek, "Biz de fiziksel ve dijitalin harmanlandığı, fijital olarak adlandırdığımız bir yaklaşımla fiziksel alışveriş deneyimi ile dijital dünyanın kolaylık ve hızını bir araya getiren çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türüng, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 100 milyon TL'den fazla yatırım kararıyla hayata geçirdiğimiz Metro Fast çözümümüzü özellikle pandemi ile artan hızlı, kolay ve temassız alışveriş ihtiyacını karşılamak üzere yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Hedefimiz bu yıl itibarıyla Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızda bu çözümümüzü müşterilerimizin kullanımına sunmak. Metro Türkiye olarak, müşterilerimizi sürekli dinleyerek, anlayarak onlar için en iyi deneyimi sunmakla kalmayacak, beklentilerinin de üzerinde bir deneyim yaşatma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Uygulama, iOS ve Android mobil uygulama mağazalarında Metro Fast ismi ile aratılarak indirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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