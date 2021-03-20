Son dakika haberleri... Meksika Açık'ta Alman tenisçi Zverev, Koepfer'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi
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Son dakika haberleri... Meksika Açık'ta Alman tenisçi Zverev, Koepfer'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

20.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:37
Son dakika haberleri... Meksika Açık'ta Alman tenisçi Zverev, Koepfer'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Meksika Açık Turnuvası'nda, depremin de hissedildiği yarı final müsabakasında Alexander Zverev, Dominik Koepfer'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Meksika Açık Turnuvası'nda, depremin de hissedildiği yarı final müsabakasında Alexander Zverev, Dominik Koepfer'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Akapulko şehrinde düzenlenen turnuvadaki karşılaşmada, Alman tenisçi Zverev, rakibini 6-4 ve 7-6'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Meksika'da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem, korttaki sporcular tarafından da hissedildi. Ancak Zverev ve Koepfer oyunu durdurmayarak maça devam etti.

2019 yılından sonra Meksika Açık'ta bir kez daha finale yükselme başarısı gösteren Zverev, şampiyonluk için Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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