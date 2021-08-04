Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)
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Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)

Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KURTARILAN HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYORAntalya'da ilk olarak Manavgat'ta başlayan ve Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya ilçelerine sıçrayan ve devam eden yangında ekipler, bölgeden çok sayıda büyükbaş, küçükbaş ve yaban hayvanını da kurtarıp, korunaklı bölgelere taşıyor.

KURTARILAN HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

Antalya'da ilk olarak Manavgat'ta başlayan ve Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya ilçelerine sıçrayan ve devam eden yangında ekipler, bölgeden çok sayıda büyükbaş, küçükbaş ve yaban hayvanını da kurtarıp, korunaklı bölgelere taşıyor. Yaralı olanların tedavi ve kontrolleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin Manavgat yangınının başladığı günden itibaren bölgelerde oluşturduğu hayvanları kurtarma timleri tarafından bugüne kadar sadece Manavgat'ta 2 bin 500'e yakın büyükbaş ve küçükbaş kurtarıldı. Ayrıca bölgede çok sayıda köpek, kedi, tavşan, kaplumbağa, tavuk, ördek, eşek, katırdan kurtarılanlar da korunaklı bölgelere nakledildi.Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle birlikte Manavgat'taki sokak hayvanları barınağının boşaltıldığını, merkeze nakledildiğini söyledi. Manavgat'taki barınağın boşaltıldıktan sonra korunması gereken hayvanların buraya getirildiğini anlatan Özel, Hayvanat Bahçesi'nden yaban hayatı uzmanı veteriner hekimlerle Antalya ve diğer illerin belediyelerinden gelen veteriner hekimlerin birlikte hareket ettiğini açıkladı.Bugüne kadar Manavgat'ta 2 bin 160 küçükbaş, 112 inek, Gündoğmuş'ta 1000'e yakın küçükbaş ve 80 civarı ineğin kurtarılarak, güvenli bölgelere taşındığını; bakım ve yarası, yanığı olanların tedavilerinin devam ettiğini anlatan Seda Özel, Alanya'da ise dün 9 eşek, 5 katır, ağaçlara bağlı kalmış 13 çoban köpeğin kurtarıldığını kaydetti. Özel ayrıca çok sayıda kaplumbağa, tavşan, yaban kuşu gibi hayvanlar da bulunduğu ve tedavilerinin yapıldığını dile getirdi.

Bölgedeki köylere yem ve saman dağıtımı yapıldığını da dile getiren Özel, "Bölgedeki zarar gören meyve bahçelerinin yanı sıra bölgede defne önemli bir geçim kaynağı. Zarar görmüş defne ağaçları, zeytin, keçiboynuzu, nar ve turunçgil ağaçlarıyla ilgili de yine çalışmalarımız olacak. Çiftçilerimize acil olarak yem desteğinde bulunuluyor" diye konuştu.

Mehmet ÇINAR/ MANAVGAT (Antalya),


Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)
Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)
Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)
Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)
Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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