Son dakika haberleri: Lübnan Başbakanı Diyab, Katarlı Bakanlarla ülkesindeki son gelişmeleri görüştü
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Son dakika haberleri: Lübnan Başbakanı Diyab, Katarlı Bakanlarla ülkesindeki son gelişmeleri görüştü

Son dakika haberleri: Lübnan Başbakanı Diyab, Katarlı Bakanlarla ülkesindeki son gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Katar Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla iş birliğini güçlendirme ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Katar Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla iş birliğini güçlendirme ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, resmi bir ziyaret için Katar'da bulunan Diyab, ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ve Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Diyab, Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman ile iş birliğini güçlendirmeyi ve Lübnan'daki son gelişmeleri konuştu.

Lübnan Başbakanı, Savunma Bakanı Atiyye ile yaptığı görüşmede de ikili ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, şubat ayı başında Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında ülkedeki yetkililere, Lübnan'daki tüm taraflarla iyi ilişkiler içinde olan ülkesinin yeni hükümetin kurulmasına desteğe hazır olduğunu iletmişti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri de 18 Şubat'ta Doha'yı ziyaret etmişti.

Lübnan'daki hükümet krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle 10 Ağustos'ta Başbakan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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