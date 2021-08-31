Son dakika haberleri... Kula'da makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı
Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Hayallı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 14 arazöz, 3 dozer, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen