Çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
10.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:28
Konya'nın Kulu ilçesinde çukura düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde çukura düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Konya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 2 yavru köpeği kurtardı.
Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler çevrede bulunan anne köpeğin yanına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu