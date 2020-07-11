Son dakika haberleri... Kocaeli'de şüpheli ölüm Son dakika haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi hobi bahçesinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi hobi bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan hobi bahçesinde suyun boşa aktığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hobi bahçesinde bitki araştırmaları yapan Erdem Şanlıer'i (81) yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Şanlıer'in öldüğünü tespit etti.

Şanlıer'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA