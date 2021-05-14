Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'deki zulme tek Türkiye karşı çıkıyor

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin hiçbir zaman bir Gazze olmayacağını belirterek," İsrail terörüne ve vahşetine seyirci kalanlar insanlık suçuna ortaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , KKTC'nin hiçbir zaman bir Gazze olmayacağını belirterek," İsrail terörüne ve vahşetine seyirci kalanlar insanlık suçuna ortaktır. Ada'da Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ispatlanmıştır" dedi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimine tepki yağıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İsrail'in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanların, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak olduğunu kaydetti.

"BMGK VE ULUSLARARASI GÜÇLER SEYİRCİ KALDI"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram dinlemeden İsrail'in Filistinli sivillere son sürat devam ettirdiği saldırılarda çocuklar, kadınlar katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçlerin, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kaldığını ifade etti.

"TÜRKİYE TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR"

Dünyanın, Gazze'ye yönelik saldırılara seyirci kalmasına rağmen Türkiye'nin tek başına bu saldırılara karşı çıktığına vurgu yapan Tatar, bu saldırıların sonlandırılması için gösterilen uğraş ve gayretin insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmet olduğunu dile getirdi. Tatar, Türkiye'nin bu dik duruşunu tarihin kaydedeceğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL

Gazze'de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalmasının, bir kez daha Kıbrıs'ta Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Tatar, "Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları ve Gazze'de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"KKTC GAZZE OLMAYACAK"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti: "Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB'nin 'Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın' taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama, dünya şunu bilmelidir ki; Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC, Gazze olmayacaktır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınarken, bu saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dilerim. Desteğimiz ve dualarımız Filistin halkı içindir."

- Kktc

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet İkbal Arslan