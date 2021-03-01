Son dakika haber: "Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı

Son dakika haberine göre Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilini bir evin duvarına ardından polis aracına çarptıktan sonra yakalandı.

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilini bir evin duvarına ardından polis aracına çarptıktan sonra yakalandı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 JOC 53 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde durdurmak istedi.

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler ile söz konusu araç arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

Şüphelinin kullandığı otomobil, Altınova Mahallesi 1. Kale Sokak'ta sokağı dönemeyince önce bir evin duvarına ardından polis aracına çarparak durabildi.

Araç sürücüsü Ali İhsan A. ve yanında bulunan Mutlu Ç'nin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali İhsan A. ehliyeti olmadığı için polislerden kaçtıklarını ve uyuşturucu madde kullanmadığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN