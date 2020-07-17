Son dakika haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

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Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, şehit Er Recep Savaş Sinar'ın Eskitaşlı köyünde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökçen, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da katıldı.

Kaya, şehit ve gazi ailelerinin her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Kurbanlıklar 23 Temmuz'da satışa çıkarılacak

Lüleburgaz ilçesinde kurbanlıkların 23 Temmuz'da satışa çıkarılacağı bildirildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 53 kotra için yer tahsis edileceği bildirildi.

Kurbanlık hayvanların 23 Temmuz itibarıyla alana indirilmesine ve satışına izin verileceği belirtilen açıklamada, 25 metrekarelik satış yerlerinin 7 günlük fiyatının 175 lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA