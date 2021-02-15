Son dakika haberleri: Kırıkkale'de kömürlükte çıkan yangında hasar oluştu
15.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:08
Son dakika haber... Kırıkkale'de bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaletepe Mahallesi 1038. Sokak'ta Arif Çağıloğlu'na ait müstakil evin bitişiğinde bulunan kömürlük kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevler eve sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evin kömürlük kısmı yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen