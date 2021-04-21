Son dakika haberleri... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'deki Esed rejiminin oy hakkını askıya aldı
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Son dakika haberleri... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'deki Esed rejiminin oy hakkını askıya aldı

Son dakika haberleri... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'deki Esed rejiminin oy hakkını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'deki Esed rejiminin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki oy hakkını da içeren bazı hak ve ayrıcalıklarını askıya aldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'deki Esed rejiminin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki oy hakkını da içeren bazı hak ve ayrıcalıklarını askıya aldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alındı.

İngiltere'nin KSYÖ delegasyonu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Suriye anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar oy verme ve temsil görevlerinde bulunma hakları askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın öncülüğünde 46 ülke tarafından desteklenen karar taslağı Suriye'deki Esed rejiminin (KSYÖ) nezdindeki hak ve ayrıcalıklarının durdurulması ve oy hakkının askıya alınmasını içeriyordu.

Karara 87 ülke "evet" oyu verirken, 15 ülke karşı çıktı. 34 ülke ise çekimser oy kullandı.

İsviçre, Hollanda, Kanada, Fransa, İngiltere, Çekya, Estonya, Slovenya delegasyonları Twitter'dan kararı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Karar, KSYÖ'nün şimdiye kadar üye bir ülke hakkında aldığı en ağır yaptırım olarak dikkati çekti.

Kararın ardından Esed rejimi ve Rusya delegeleri, Batılı devletleri KSYÖ'yü "politize etmek" ile suçladı.

Bugün başlayan 25. KSYÖ'ye Taraf Devletlerin Toplantısı üç gün sürecek.

Esed rejimi kimyasal silah kullandı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

KYSÖ 12 Nisan'da yayımladığı ikinci raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını tespit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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