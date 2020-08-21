Son dakika haberleri... Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel mirası JAK timlerine emanet Son dakika haberleri: Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve aralarında kesin korunacak hassas alan ilan edilen yerlerin de bulunduğu bazı turistik mekanların huzur ve güvenliği Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timlerince sağlanıyor.

Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve aralarında kesin korunacak hassas alan ilan edilen yerlerin de bulunduğu bazı turistik mekanların huzur ve güvenliği Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timlerince sağlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAK timleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü gibi tarihi güzellikleri korumak için gece gündüz mesai harcıyor.

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen ve Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı ile çevresinde farklı habitatları bir arada bulunduran Tuzla-Palas Gölü'nde de varlığını hissettiren JAK timi, vatandaşa güven veriyor.

Peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi'nde de görev alan tim, kentin birçok yerindeki tarihi ve kültürel mirasın güvenliğinin sağlanmasında etkin görev yapıyor.

Tim, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'in zirvesinden kentin en ücra noktasına kadar görev aldıkları her yerde olumsuz arazi ve hava koşullarına aldırış etmeden adeta kendi canlarını ortaya koyarak vatandaşın yardımına koşuyor.

Arama kurtarma eğitimi alan tim, tecrübelerini de kullanarak sarp kayalık, vadi ve dere yatakları gibi olumsuz arazi şartlarına sahip olay yerlerine en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşmanın mücadelesini veriyor.

Her türlü olumsuzluğa karşın 7 gün 24 saat göreve hazırlıklı olan, yılda yaklaşık 1000 olaya müdahale eden ve kaybolan veya mahsur kalan çok sayıda kişinin imdadına yetişen ekip, ilk yardım eğitimi aldığı için yaralılara da anında müdahalede bulunuyor.

"JAK timini görmek insanı rahatlatıyor"

Koramaz Vadisi'nde bisiklet turu yapan Okan Akkoyun, AA muhabirine, JAK timlerinin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

JAK ekiplerini görünce kendilerini güvende hissettiklerini belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gezimiz boyunca 2 defa gördük. Her gördüklerinde bizlere yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordular. Burası gerçekten çok güzel bir yer ve güvenlik anlamında da çok rahatız. Hiçbir korkumuz yok. JAK ekibimiz burada. Çok rahat bisikletimize binip sporumuzu yapabiliyoruz. Böyle yerlerde JAK timini görmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Başımıza bir şey gelse onlar burada."

Kaynak: AA