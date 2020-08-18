Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043242 0,55 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067938 0,31 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082432 0,22 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 707,383861 0,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054677 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009474 1,61 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032122 1,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023004 1,00 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,392212 0,69 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039970 0,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070803 1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078227 1,32 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,929431 1,31 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039987 1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,652955 1,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,693944 1,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050482 0,55 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,546323 0,48 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,401830 0,46 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,716159 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061405 0,67 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190816 0,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,894823 0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,791599 0,48 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,833811 0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 41,550379 1,75 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,926268 1,66 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,962307 1,40 HSBC Portföy Altın Fonu 3,924637 0,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038534 0,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,854690 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,604955 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058940 0,02 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,110992 0,02 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,278556 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA