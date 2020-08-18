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Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
18.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:47

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043242 0,55
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067938 0,31
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082432 0,22
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 707,383861 0,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054677 0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009474 1,61
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032122 1,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023004 1,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,392212 0,69
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039970 0,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,070803 1,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078227 1,32
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,929431 1,31
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039987 1,29
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,652955 1,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,693944 1,24
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050482 0,55
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,546323 0,48
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,401830 0,46
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,716159 0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061405 0,67
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190816 0,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,894823 0,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,791599 0,48
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,833811 0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,550379 1,75
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,926268 1,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,962307 1,40
HSBC Portföy Altın Fonu 3,924637 0,89
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038534 0,57
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,854690 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,604955 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058940 0,02
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,110992 0,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,278556 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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