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Son dakika haberleri! Karşıyaka'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gelen son dakika haberine göre TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Son dakika haberleri! Karşıyaka'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
23.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Karşıyaka'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor
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