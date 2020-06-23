Son dakika haberleri! Karşıyaka'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
Gelen son dakika haberine göre TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
23.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."
Kaynak: AA