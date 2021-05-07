Son dakika haberleri... Karaman'da kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberleri... Karaman'da kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Karaman'da kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Karaman'da dinlenme cebinde duran tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da dinlenme cebinde duran tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Mustafa Kocagır yönetimindeki 42 BLT 88 plakalı kamyonet, sürücüsü öğrenilemeyen ve dinlenme cebinde durmakta olan tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Kocagır, sıkıştığı direksiyon mahallinden kurtarılarak ambulansla Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı. Kocagır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Son dakika haberleri... Karaman'da kamyonet duran tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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