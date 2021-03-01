Son dakika haberleri | Karabük'te izolasyon süresini tamamlamadan sokağa çıkan kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından geldiği için karantinada olması gereken kişi dışarı çıkınca yakalandı.