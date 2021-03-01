Son dakika haberleri | Karabük'te izolasyon süresini tamamlamadan sokağa çıkan kişi yakalandı
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Son dakika haberleri | Karabük'te izolasyon süresini tamamlamadan sokağa çıkan kişi yakalandı

01.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:58
Son dakika haberleri | Karabük'te izolasyon süresini tamamlamadan sokağa çıkan kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından geldiği için karantinada olması gereken kişi dışarı çıkınca yakalandı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından geldiği için karantinada olması gereken kişi dışarı çıkınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Kentin işlek caddelerinden olan Kemal Güneş Caddesi'nde görev yapan ekipler, kimlik kontrolü için Bahri Ç'yi durdurdu.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılan kişinin, Irak'tan geldiği için 10 günlük izolasyon süresini doldurmadığı belirlendi.

İdari işlem yapılan Bahri Ç, ambulansla karantina yurduna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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