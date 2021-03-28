Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı
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Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı

Son dakika gelişmesine göre Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladığıvatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladığı

vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Kahramankazan'da Berat Kandili idrak edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, kandil

dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte namaz kılıp, dua etti. Kandil dolayısıyla hatimler okunup,

şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, maske ve mesafe kurallarına

hassasiyetle uyuldu. Yatsı namazının ardından başlayan Berat Kandili programında vatandaşlar,

okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, salavatlar ve ilahileri dinledi. Programın ardından

Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Başkan Oğuz da belediye

personelleriyle birlikte vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunarak, kandillerini kutladı. - ANKARA

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Berat Kandili programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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