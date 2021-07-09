İZMİR MERKEZLİ 2 İLDE SİLAH OPERASYONUNDA 15 TUTUKLAMA

İZMİR merkezli 2 ilde, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İZMİR merkezli 2 ilde, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 Temmuz'da yasa dışı silah ticareti yapan 22 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese sabah helikopter destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda; 24 tabanca, çok sayıda şarjör, fişek, 5 tüfek ile mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzemeler ile birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer zanlılar ise aranıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasından detay

Haber: Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı