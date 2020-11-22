Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

22.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:00
Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 337 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 408 bin 868 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 805 bin 947'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 801'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 562 artarak, 49 bin 823'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 574 artarak, 553 bin 98 oldu.

Öte yandan, günlük vaka sayılarının önceki haftalara göre daha düşük seyretmeye başlaması, ülkede önlemlerin Noel döneminde gevşetilmesi tartışmalarını gündeme getirdi.

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Koordinatörü Agostino Miozzo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, mağazaların Noel için açılabilmesinin son derece sıkı kontroller eşliğinde ve kalabalık oluşmasından kaçınacak şekilde olabileceğini, aksi takdirde ocakta salgının üçüncü dalgasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Miozzo, "Gelecek iki hafta içinde salgın eğrisinin gidişatını değerlendirmek durumundayız ancak buna dayanarak bir karar verebiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Son dakika haber: - İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 699 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Deniz Seki Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Deniz Türüç Lance Stroll Gökhan Gönül Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kamu Bursa Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte 562 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 22:14:05. #1.14#
title