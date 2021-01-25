Son dakika haberleri | İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 13 polis yaralandı

Son dakika haberine göre İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada, 13 polisin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada, 13 polisin yaralandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin polisten aktardığı açıklamaya göre, ülkedeki karantinaya rağmen açılan bir Yahudi din eğitim merkezini kapatma girişimi sırasında Harediler, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Açıklamada, yüzlerce Haredi öğrencinin merkezin çevresine kurulan barikatları aşmak için polisle arbede yaşadığı, çıkan çatışmalar sırasında 13 polisin yaralandığı kaydedildi.

Merkezin açılmasını isteyen Haredilerin polise karşı öksürdüğü, bazılarının da "Naziler" diye slogan attığına dikkat çekilen açıklamada, 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Kudüs'te polis ile onlarca Haredi arasında aynı nedenle çıkan çatışmalar sırasında tedbirlere karşı çıkan aşırı grup, hafif raylı metroya ve çevreden geçen araçlara saldırdı.

Yerel basına göre, İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler, Kovid-19 tedbirlerine uymayı reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız