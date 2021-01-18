Son dakika haberleri... İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 455 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 455 kişi hayatını kaybetti

18.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:58
Son dakika haberleri... İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 455 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 455 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 455 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 15 Ocak'tan bugüne 84 bin 287 yeni vaka tespit edildi.

Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 53 bin 769'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451'e ulaştı.

İspanya genelinde 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı, Noel tatilinin ardından bugün 689 olarak açıklandı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) kapsamında gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri uygulanıyor. Tedbirler, artan yeni vakalardan dolayı ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletiliyor.

Öte yandan, İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısının 897 bin 942 olduğu bildirildi.

Ülkede aşılamada ikinci doza da başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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