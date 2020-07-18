Son dakika haberleri: İslam dünyasından Türkiye'ye, Ayasofya Camii tebriği
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Son dakika haberleri: İslam dünyasından Türkiye'ye, Ayasofya Camii tebriği

Son dakika haberi... İslam dünyasından dini liderler, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararından duydukları memnuniyeti dile getirmek için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a tebrik mektupları gönderdi.

Son dakika haberleri: İslam dünyasından Türkiye'ye, Ayasofya Camii tebriği
18.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:09

İslam dünyasından dini liderler, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararından duydukları memnuniyeti dile getirmek için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a tebrik mektupları gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından dolayı İslam dünyasından tebrikler geldi.Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden müminlerle buluşması ülkemizde olduğu gibi İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yaşadıkları sevinci ifade eden mektuplar gönderen İslam dünyasındaki dini liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı telefonla arayarak Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi, tebriklerini iletti.

Avustralya İslam Konseyi Federasyonu Başkanı Dr. Ratep Jneid gönderdiği tebrik mektubunda, Ayasofya'nın yeniden ibadet açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiklerini ifade ederek, karara olan desteklerini belirttiler.

Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği adına mektup gönderen başkan vekili Hafız Şakir Efendi Fetahu, karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ayasofya'nın cami olarak asli görevine dönüştürülüp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş olması başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere hem Makedonya Müslümanları olarak bizleri hem de bütün Müslümanları ziyadesiyle sevindirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanları ve mazlumlar nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Litvanya Müslüman Dini Dernekler Meclisi

Litvanya Müslüman Dini Dernekler Meclisi adına tebrik mektubu gönderen Litvanya Müftüsü Aleksandras Beganskas ise, Ayasofya Camii'nin İslam alemi açısından önemini ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tüm İslam alemine vakfedilmiş bir mabed olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutlu mabedin 1934 yılından beri zincire vurulmuş olması bütün Müslümanların göğsünde bir yaraydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vesilesi ile Ayasofya Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuşturulması ve aslına uygun olarak dünya Müslümanlarının mabedi haline getirilmesi kalbinde İslam inancı taşıyan tüm kardeşlerimizin sevincine vesile olmuştur. Bu mübarek caminin idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilmesi de ayrıca bir güven ve sevince vesile olmuştur. Biz inanıyoruz ki tevhidin sembolü olan bu mübarek cami Diyanet İşleri Başkanlığımız uhdesinde din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin tüm insanlığı kucaklayacaktır. Bu vesileyle başta zat-ı alinizi ve şahsınızda tüm dünya Müslümanlarını tebrik ediyor ve insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği

Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi:

"Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararını büyük bir şükran ve sevinçle karşıladık. Alınan bu tarihi ve değerli kararla İslam aleminin sevincine ortak oluyor ve paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz. Bu tarihi kararda gösterilen devlet ve millet mutabakatına değer veriyoruz. Karar ile hak tecelli etmiştir. Kutsal mekan hakkettiği değere kavuşmuştur. Maddi, manevi imarı ve korunması yeniden yapılmıştır. Bu kararı, ulusumuzu ve halkımızı ateşe veren batı hakimiyeti karşısında verilen İslam'ın büyük bir egemenlik zaferi olarak görüyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasında, 'Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması esaret altında olan el-Aksa Camii'nin kurtuluşuna işarettir.' açıklaması takdire şayandır. Rabbim Türkiye'yi ve İslam alemini her türlü kötülükten, fitne ve beladan korusun."

Fas Alimler Birliği

Fas Alimler Birliği mektubunda Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına karar veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm mahkemeleri, Türk halkını ve İslam aleminin tebrik ederek, "Cuma günü açıklanan kararın çok büyük ve tarihi bir karar olduğuna inanıyor ve İslam ümmetinin mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Umman Sultanlığı

Umman Sultanlığı Başmüftüsü Ahmet Hamadı el Khlili ise, şu ifadelerle memnuniyetini dile getirdi:

"Ayasofya'nın yeniden cami olmasına, gece gündüz Allah'ın adını anılmasına ve ezan sesini yükselmesine sebep olan başta tecrübeli ve ufku açık olan lider Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Müslüman asil Türk kardeşlerimi ve İslam alemini tebrik ediyoruz. Muzaffer Fatih Sultan Mehmet'in döneminden Osmanlı hanedanının son sultanına kadar cami olan Ayasofya'da din-i mübin-i İslam öğretilirdi."

Güney Afrika

Güney Afrika'nın Lenasia kentindeki uluslararası İslam üniversitesi, Darül Ulum Zekariyya'nın rektörü Şubeyr Ahmet Al-Saloci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Danıştay'ın aldığı karara verdiği onayla modern İslam tarihinde altın harflerle yazılacak çok kıymetli ve değerli bir karar aldığını dile getirdi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Filistinli Dr. Abdulhadi Sait al Ağa ise mektubunda şu cümlelere yer verdi:

"Tarihi Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere zatıalinizi ve tüm Türk halkını tebrik ediyorum. Alınan bu karar, 1934 yılından bu yana İslam ümmetinin duyduğu hasret ve acıya merhem olmuştur. Bu karar, Türk milletine ve İslam alemine hayırlı olsun. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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