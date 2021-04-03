Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123 artarak 62 bin 999'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123 artarak 62 bin 999'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1060'ının hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 920 bin 394'e çıktığını aktaran Lari, 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 62 bin 999 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 642 bin 418'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 38 bin 709 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 47 şehrin "kırmızı", 126 şehrin "turuncu", 247 şehrin "sarı" ve 28 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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