Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Kazımi, Basra'daki sınır ve limanların kontrolünü orduya verdi
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Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Kazımi, Basra'daki sınır ve limanların kontrolünü orduya verdi

Son dakika haberi: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Basra'da İran ve Kuveyt'e açılan sınır kapılarının kontrolünü orduya teslim etti.

Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Kazımi, Basra'daki sınır ve limanların kontrolünü orduya verdi
15.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:57

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Basra'da İran ve Kuveyt'e açılan sınır kapılarının kontrolünü orduya teslim etti.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kazımi'nin kararıyla, Basra'daki Şelamçe ve Safvan sınır kapılarının kontrolü Basra Operasyonlar Komutanlığına teslim edildi.

Öte yandan Basra'daki Kuzey, Güney ve Orta Um Kasr Limanı'nın kontrolü de Hava Kuvvetleri Komutanlığına geçti.

Bakanlar Kurulu toplantısı Basra'da yapıldı

Irak Başbakanı Kazımi, kararların duyurulmasıyla birlikte sabah erken saatlerde kabine üyeleriyle Basra'ya gitti. Kazımi, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısını da petrol zengini Basra'da yaptı.

Buradaki toplantıda, "Hiçbir parti ve aşiret yapılanmasının silah taşımasına izin verilmeyecek." kararı alındı.

Mustafa Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, silahın, sınır kapılarının ve limanların devletin kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

Diyala'da yolsuzluk yapanlara "siz artık yoksunuz" mesajı vermişti

Başbakan Kazımi'nin 4 gün önce de Diyala vilayetine ziyareti sırasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı kapalı olan İran'a açılan Mendeli ve Münziriye sınır kapıları yeniden faaliyete geçirilmişti.

Kazımi, buradaki açıklamasında, "Mendeli ve Münziriye sınır kapısına ziyaretimiz ve burayı yeniden açmamız yolsuzluk yapanlara 'siz artık yoksunuz' mesajıdır. Sınır ve gümrük kapılarındaki yolsuzluklara bulaşanlarla mücadele için tüm gerekli planları yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Diyala'daki sınır kapılarının kontrolü şu an İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çevik Kuvvet ile Haşdi Şabi'ye bağlı birlik tarafından sağlanıyor.

Irak'ın doğusuyla güneyindeki sınır kapıları ve limanlar, İran'a yakın Şii milis yapılar ve siyasi partiler tarafından denetleniyordu. Diyala'daki sınır kapılarından İran'dan Irak'a Şii milisler için silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı iddia ediliyordu.

Irak, İran ile Diyala'da Zırbatiye, Şelamçe, Mendeli ve Şeyb sınır kapılarına sahipken, Kuveyt'e de Basra'dan Safvan sınır kapısıyla açılıyor. Irak, güneybatıdan ise Ürdün ile Traybil, Suriye ile Velit ve Suudi Arabistan ile Arar ve Cedidet'ül Arar sınır kapılarına sahip.

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Kaynak: AA

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