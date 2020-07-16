Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü
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Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü

Son dakika habere göre - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu ifade etti.

16.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:56

- İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü

MANCHESTER - İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu ifade etti.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace dün Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Araçları teknolojileri konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi. İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Bakan Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Geçen yıl Temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktalarını ve iki nakliye uçağını tahrip etti" dedi. Wallace, İHA'ların istihbarat topladığını, gözetleme yaptığını, cephe ve tedarik hatlarının lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptığını vurguladı.

"Oyun değiştirici nitelik"

Yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan silahsız hava araçlarının başarısına değinen Wallace, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahil oluşunu ve elektronik savaşı, hafif silahlı insansız hava araçları, tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya yönelik akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün" diye konuştu. Raporlara göre Esad rejiminin ağır kayıplar verdiğini ifade eden Bakan Wallace "3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizat ve karargah. Bu iddiaların yarısı doğru olsa bile sonuçları oyun değiştirici niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"Küresel tablo değişti"

Ülkesinin denizaşırı üslerde görev yapan askerlerine teşekkür eden Bakan Wallace bir sonraki tehdide hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, "Küresel tablo değişti. Tehditler her yönden geliyor. İlla ki bunlar sert güç tehlikeleri olacak diye bir şey yok. Bugün korona virüsle karşı karşıyayız, yarın bu, üst seviye siber saldırı olabilir" diye konuştu. Küreselleşmenin tehlikelere daha fazla açık bıraktığını belirten Wallace, "Bu yüzden rakiplerimizin bizi arkadan vurmak için ve yeni teknolojiler kullanma tehlikesi ile karşı karşıyayız" dedi.

Wallace ayrıca, İngiltere'nin ilk üç koruyucu uçağının üretilmesi için 65 milyon sterlin değerinde sözleşme imzalandığını açıkladı. 2024 ortasına kadar hizmete gireceğini ve İngiltere tarafından ilk işletilen sistem olacağını söyledi.

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Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü

Kaynak: İHA

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