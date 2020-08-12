Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi"
12.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:28
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi"
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Kaynak: AA