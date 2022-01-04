Son dakika haberleri... Hatay'da trafik polisi, koronavirüsten öldü

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan trafik polisi Kerim Karbeyaz (37), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu kötüleşince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karbeyaz, tedaviye alındı. 2 çocuk babası Karbeyaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kerim Karbeyaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.